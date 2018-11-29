Ревнивец спалил машину бывшей сожительницы

После ссоры с сожительницей ревнивый челябинец поджег ее иномарку. Задержали «мстителя» с благодаря записям камер наружного наблюдения.

В дежурную часть обратилась 39-летняя жительница Челябинска. Она сообщила стражам порядка, что ее иномарку, которая была припаркована во дворе жилого дома в Тракторозаводском районе Челябинска, поджег бывший сожитель. У нее с ним произошел конфликт.

Полицейские вместе с потерпевшей отсмотрели камеры наружного наблюдения, расположенные недалеко от места совершения преступления. И на кадрах одной из них женщина опознала бывшего любовника.

«В течение нескольких часов, полицейские районного отдела полиции установили его место нахождения и задержали мужчину. Задержанным оказался ранее не судимый житель Сосновского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Ущерб от пожара женщина оценила в 50 тысяч рублей.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.