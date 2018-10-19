Ревнивый челябинец жестоко расправился с коллегой

Жителя Челябинска будут судить за убийство коллеги, возникшее на почве ревности. Своей сожительнице он также угрожал расправой.

Прокуратурой Металлургического района Челябинска утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве и причинении легкого вреда здоровью.

Обвиняемый оказался на редкость ревнивым. Заподозрив свою сожительницу в измене, он угрожал ей, что убьет. За это он был осужден в 2017 году условно, но продолжал проживать со своей дамой сердца. При этом ревновать не перестал. Общение с коллегой, с которым он подозревал ему изменяет его женщина, также не прекратил.

В марте 2018 года он распивал с ним спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения ревнивый челябинец нанес коллеге многочисленные удары металлической трубой, решеткой от газовой плиты и разбитой бутылкой. Затем задушил его электрическим проводом.

«При расследовании данного преступления также установлено что в сентябре 2017 года в одном из кафе Челябинска обвиняемый во время ссоры со своим знакомым разбил бутылку и ею нанес порезы, которые повлекли легкий вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Металлургический районный суд.