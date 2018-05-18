Россельхознадзор приостановил работу убойного пункта в Чесменском районе

В Чесменском районе (Челябинская область) в связи с невозможностью соблюдать ветеринарные требования приостановлена работа убойного пункта ООО «Агросоюз». Предприятие находится в стадии ликвидации.

Проверку провели сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Они установили, что у «Агросоюза» в селе Светлое имеется приспособленное помещение убойного пункта для проведения убоя сельскохозяйственных животных и первичной переработки мяса и иных продуктов убоя.

Во время проверки специалисты надзорного органа установили, что в нем не предусмотрена поточность, последовательность технологического процесса, не исключена перекрестная контаминация (загрязнение) продуктов убоя.

Кроме того, в помещении не может применяться и контролироваться обескровливание и сбор крови убойных животных на пищевые и технические цели, обработка и переработка побочного сырья.

На рабочем месте ветеринарного врача и в помещении для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не предусмотрена и не оборудована сигнальная система для остановки процесса убоя при выявлении заразной (особо опасной) болезни.

Как отмечают в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, все это является нарушением «Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса» и иных документов. На момент проверки пункт не работал.

Ранее при проведении внеплановой проверки надзорный орган выявил многочисленные нарушения ветеринарного законодательства в убойном пункте села Барсучье.