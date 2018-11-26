Россельхознадзор прокомментировал задержание своего сотрудника

Управление Россельхознадзора по Челябинской области дали официальные комментарии по поводу задержания инспектора отдела надзора за соблюдением карантина растений при получении взятки. Сейчас ведомство оказывает всю необходимую помощь силовым ведомствам в расследовании уголовного дела.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области было поставлено в известность, что в выходные дни силовыми структурами был задержан гражданский служащий - государственный инспектор отдела надзора за соблюдением карантина растений и ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки».

«Руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской области встретился с представителями силовых структур. Управлением предоставляется вся необходимая для следствия информация. В настоящее время в город Троицк выехали заместитель руководителя Управления Россельхознадзора и начальник отдела надзора за соблюдением карантина растений. Они участвуют в организации работы поста на пограничном пункте «Бугристое», которая была временно приостановлена», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», деньги в размере 150 тысяч рублей инспектору передавали два предпринимателя из Казахстана от челябинского бизнесмена. За это он должен был подделать документы на яблоки, которые были куплены в Польше. Ввоз товаров оттуда в Россию запрещен. Инспектор обещал в документах указать, что они куплены в Казахстане.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инспектору-взяточнику грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранительными органами решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.