Руководство «ЧТЗ – УРАЛТРАК» забыло заплатить за выбросы и отходы

Челябинской природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» при обращении с отходами производства и потребления, внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Предприятием в установленные законом сроки не внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду - выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления - за 2017 год и авансовые платежи за первый и второй кварталы 2018 года. Сумма задолженности платы за негативное воздействие за 2017 год согласно расчетам Управления Росприроднадзора по Челябинской области составила около 4 миллионов рублей.

Из семи работников, допущенных предприятием к обращению с отходами I - IV класса опасности, у трех лиц отсутствует профессиональная подготовка, подтвержденная свидетельствами на право работы с такими отходами.

«По указанным фактам Челябинским природоохранным прокурором в отношении ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел Управлением Росприроднадзора по Челябинской области ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» признано виновным в совершении административных правонарушений. Общая сумма наложенных административных штрафных санкций составила 100 тысяч рублей», - сообщает прокуратура региона.

Руководителю предприятия прокурором внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, рассмотрение которого находится на контроле природоохранной прокуратуры.