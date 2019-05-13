Рыбаков пускали к Южноуральскому водохранилищу только за деньги

Прокуратурой проведена проверка по обращениям жителей об обоснованности взимании платы за любительское рыболовство на территории Южноуральского водохранилища.

Прокурорской проверкой установлено, что между ООО «Бирюза» и Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству заключен договор на пользование рыбоводным участком Южноуральского водохранилища № 2 для осуществления рыбоводства.

С декабря 2018 года представителями ООО «Бирюза» с лиц, желающих заниматься на данном рыбоводческом участке любительским рыболовством взимается плата за разрешение на рыбалку – 1000 рублей сезонное разрешение, 500 рублей месячное, 100 рублей разовое.

«В соответствии с нормами Водного кодекса поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По итогам проверки прокурором города в отношении директора ООО «Бирюза» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи он оштрафован на 40 тысяч рублей.