С экс-полицейского из Пласта, похитившего золото, взыскали 330 тысяч рублей

Суд Пласта (Челябинская область) по иску прокурора взыскал с бывшего сотрудника полиции 330 тысяч рублей за кражу золота, которое проходило вещественным доказательством по уголовному делу.

Прокурор Пласта обратился в суд с иском к бывшему сотруднику органов внутренних дел о взыскании стоимости похищенных вещественных доказательств по уголовным делам.

«Вступившим в законную силу приговором Пластского городского суда установлено, что житель Пласта, являясь сотрудником полиции, похитил вещественные доказательства по уголовным делам в виде золотосодержащих материалов. Впоследствии изъятыми вещественными доказательствами, имеющими в своем составе химически чистое золото общей массой более 130 граммов, распорядился по своему усмотрению», сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В результате преступных действий осужденного Российской Федерации причинен ущерб в размере 333 тыс. 636 рублей. Решением Пластского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, с бывшего сотрудника органов внутренних дел взыскана сумма ущерба в полном объеме.

Не согласившись с указанным решением, ответчиком подана апелляционная жалоба. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала требования прокурора законными и обоснованными. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.