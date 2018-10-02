С огромными долгами челябинки расплатился заграничный работодатель

Невыездная челябинка, желая работать за границей, в один день погасила задолженность в размере 1,6 миллиона рублей. Однако крупную денежную сумму она достала не из своего кармана – за свою будущую сотрудницу расплатился ее заграничный работодатель

После того как горожанка заплатила по счетам, судебные приставы Центрального района Челябинска окончили пять возбужденных в отношении нее исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу юридических лиц, банков и управляющей компании.

Челябинка владеет огромной квартирой в таунхаусе, двумя дорогими автомобилями («Infiniti» 2014 года выпуска и «Mazda5» 2011 года). Несмотря на арест счетов, запреты регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом и на запрет выезда за границу, молодая женщина не спешила расставаться с долгами. Судебные приставы установили, что должница практически круглый год проживала в Сочи, где у ее отца ресторанный бизнес, в родной Челябинск приезжала редко.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, ранее не реагировавшая на «послания» приставов Мария в результате сама прибыла в отдел с просьбой отменить запрет выезда за границу – ей якобы поступило очень выгодное предложение по работе. Девушка рассказала, что работодатель готов немедленно решить все ее долговые вопросы. Оплату должница произвела в тот же день, когда получила все квитанции. Теперь она может свободно выехать за рубеж.