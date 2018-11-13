С урной наперевес: пьяный челябинец ломился в аптеку

Пьяный житель Челябинска пытался взять штурмом аптеку. Пробить закрытую дверь он пытался с помощью урны.

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября на проспекте Победы в Челябинске. Нетрезвый мужчина пытался проникнуть в охраняемую аптеку. Сначала он просто требовал, чтобы сотрудники открыли ему двери, а потом решился пойти на крайние меры и штурмовать медицинскую торговую точку. Для пущей убедительности челябинец вырвал из тротуара урну, которую бросил в дверь.

Сотрудники аптеки нажали тревожную кнопку.

«Прибывшим на тревожный сигнал бойцам охранного предприятия мужчина оказал активное сопротивление, после чего был нейтрализован слезоточивым газом и закован в наручники. При себе у хулигана был нож, воспользоваться которым он, к счастью, не успел», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Варяг».

Задержанный передан наряду полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, на челябинца составлен административный протокол за мелкое хулиганство.