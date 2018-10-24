С железнодорожного вокзала Челябинска эвакуировали пассажиров из-за сообщения о заложенной бомбе. Личность лжеминера уже установлена.

Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала Челябинска поступило в полицию 23 октября в 23 часа 15 минут. По тревоге были подняты все оперативные службы, экстренно эвакуированы все пассажиры и сотрудники ЮУЖД.

«Здания железнодорожного и пригородного вокзалов обследовали специалисты. Взрывного устройства обнаружено не было. Личность звонившего установлена. Это 35-летний житель Челябинска. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что звонивший мужчина ранее был дважды судим. В его послужном списке есть статьи за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За телефонный терроризм шутнику «светит» новый срок. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

На движение поездов данное происшествие не повлияло.