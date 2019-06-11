Садоводу из Магнитогорска пришили отрезанные болгаркой пальцы

В Магнитогорске (Челябинская область) медики пришили садоводу отрезанные диском болгарки пальцы на левой руке. Спасти кисть удалось благодаря действиям транспортного полицейского, который оперативно доставил пострадавшего в больницу.

Пенсионер работал на своем садовом участке шлифовальной машиной. Неожиданно инструмент наткнулся на гвоздь, его вырвало из рук пожилого мужчины и диском отрезало четыре пальца. Находясь в шоковом состоянии, пенсионер попытался оказать себе первую медицинскую помощь самостоятельно. Поняв, что не справится, позвал на помощь полицейского, работавшего на соседнем участке.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России, страж порядка усадил пострадавшего в свой автомобиль и повез в больницу. По дороге в медучреждение Валентин Николаевич начал терять сознание. Полицейский успел вовремя доставить соседа в больницу – врачи спасли травмированную кисть. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также умелые действия, проявленные по спасению жизни и здоровья человека, оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Сергей Кузнецов награжден почетной грамотой начальника Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.