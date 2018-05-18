Сам сгорел или помогли? В Челябинске устанавливают, почему ночью воспламенился «Мерседес»

В Челябинске в ночь на пятницу, 18-е мая, около дома №131 по улице Братьев Кашириных полностью выгорел Mercedes. Такой пост, сопровожденный фотографиями, появился сегодня в группе «ЧП/ДТП Челябинск» ВКонтакте.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинска данный факт подтвердили. Сообщение о произошедшем в правоохранительные органы действительно поступило, однако пока проверка по нему не проводится. Сначала пожарные должны установить причины возгорания транспортного средства: была ли это какая-то техническая неисправность либо умышленный поджог.

Если в МЧС решат, что сгоревшее авто – дело рук злоумышленников, за дело возьмутся правоохранительные органы.

Фото группы «ЧП/ДТП Челябинск»