«Сельский стриптизёр» преследует жительниц Аргаяша

Жителей Аргаяша (Челябинская область) напугал эксгибиционист. В малолюдных местах извращенец подкарауливает женщин и девочек и демонстрирует им свои мужские достоинства.

Сообщение о появлении в селе Аргаяш эксгибициониста размещено в социальных сетях. Автор поста пишет, что ему на вид 25-27 лет. Извращенец невысокий, одет в черную куртку, синие джинсы и синюю шапку. Интересуют его только женский пол.

«Сельский стриптизёр» подстерегает жертв и демонстрирует свои гениталии. В то же время автор поста в социальной сети отмечает, что он совершенно безвредный, но психологический шок обеспечен.

«По данной информации правоохранительными органами сейчас проводится проверка. Заявления, действительно, пока ни от кого не поступало», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.