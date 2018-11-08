«Сельский стриптизёр» преследует жительниц Аргаяша
Жителей Аргаяша (Челябинская область) напугал эксгибиционист. В малолюдных местах извращенец подкарауливает женщин и девочек и демонстрирует им свои мужские достоинства.
Сообщение о появлении в селе Аргаяш эксгибициониста размещено в социальных сетях. Автор поста пишет, что ему на вид 25-27 лет. Извращенец невысокий, одет в черную куртку, синие джинсы и синюю шапку. Интересуют его только женский пол.
«Сельский стриптизёр» подстерегает жертв и демонстрирует свои гениталии. В то же время автор поста в социальной сети отмечает, что он совершенно безвредный, но психологический шок обеспечен.
«По данной информации правоохранительными органами сейчас проводится проверка. Заявления, действительно, пока ни от кого не поступало», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.