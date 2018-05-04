Семеро челябинцев отравились готовыми салатами из супермаркета

Семь жителей Челябинска были госпитализированы в больницу после того, как поели купленные в супермаркете «Лента» салаты.

«Семь человек госпитализированы в городскую клиническую больницу №8 с симптомами острого гастроэнтерита после употребления готовых салатов, которые они приобретали в супермаркетах «Лента», расположенных в ТРК «Алмаз» и на улице Братьев Кашириных», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении здравоохранения администрации Челябинска.

В настоящий момент состояние всех отравившихся оценивается как стабильное. «Тяжелых нет», - уточнили в ведомстве. О ситуации уведомили региональное управление Роспотребнадзора. Они в свою очередь проведут проверку по данному факту.

По данным Роспотребнадзора, почти 27% всей проверенной и зараженной кишечной инфекцией пищевой продукции в магазинах приходится именно на готовые салаты. Так, в 2004 году Роспотребнадзор обнаружил в готовых салатах из супермаркетов кишечную палочку, дрожжи и золотистый стафилококк. В 2009 году в Челябинске семь покупателей магазина «Молния» заразились сальмонеллезом.