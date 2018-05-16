Серьезный пожар в садовом товариществе Кыштыма перерос в уголовное дело

В Челябинской области пожар в СНТ «Восточный» Кыштыма, случившийся в понедельник, 14-го мая, перерос в уголовное дело.

Уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» по указанию прокуратуры вчера, 15-го мая, возбудил дознаватель 16-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС.

«После ликвидации пожара установлено, что огнем уничтожены садовые дома и иные постройки на территории 23-х участков садоводческого товарищества», - сообщила старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По ее словам, в настоящее время выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуроре региона.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», пожар, сообщение о котором поступило в понедельник в 17 часов 59 минут, огнеборцы тушили несколько часов. Последствия возгорания были полностью ликвидированы в 22 часа 15 минут.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, огнеборцы тогда установили, что огонь распространился на садовые участки со стороны железной дороги. Развитию пожара способствовали сильные порывы ветра.

Общая площадь пожара на территории СНТ, с учетом сухой растительности и лесного массива, составила 15 гектаров. Погибших и пострадавших нет.

Из беседы с руководством садового товарищества удалось выяснить, что в настоящее время большая часть участков и строений заброшены и не эксплуатируются.

По предварительным данным, озвученным огнеборцами, в результате перехода огня пострадали шесть строений. Сотрудники МЧС сразу начали устанавливать, есть ли у них хозяева.

Один из очевидцев сообщил, что 14 мая, находясь на участке, обнаружил: в районе железной дороги, в ста метрах от СНТ, в сторону строений распространяется открытое горение травы. Мужчина также добавил, что в это же время слышал звуки проходящего поезда. Его слова подтвердил еще один садовод из соседнего товарищества. Он видел, что в районе железной дороги идет сильный дым, и рассказал, что пламя распространялось вдоль железнодорожного полотна, в юго-западном направлении.