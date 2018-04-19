Сестра экс-сенатора: Последнее слово Константина Цыбко будет жестким и аргументированным

Бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко, обвиняемый в получении взятки, выступит 23 апреля в Челябинском областном суде с последним словом в апелляционной инстанции.

«На последнем заседании и в своем последнем слове он уделит особое внимание прямым фальсификациям в приговоре Озерского городского суда, искажению фактов и противоречиям, допущенным судьей при постановлении приговора», - сообщила сестра подсудимого Полина Цыбко.

Она пообещала, что последнее слово экс-сенатора будет жестким, аргументированным, с оценкой доказательств и обстоятельств, имеющих значение для дела с опровержением предъявленного ему обвинения.

Полина Цыбко напомнила, что главным свидетелем обвинения по делу ее брата был бывший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов, осужденный в 2013 году за хищения с ММПКХ город Озерск. Он приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы, а также к штрафу в 900 тысяч рублей.

В ходе следствия Тарасов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на рассмотрение дела в особом порядке. Сестра Константина Цыбко уверена, что Евгений Тарасов дал показания на ее брата и за это был сразу освобожден от исполнения наказания. Причиненный городу ущерб он не возместил.

Напомним, 3 августа 2017 года Озерский городской суд приговорил Константина Цыбко к 9 годам колонии строгого режима с лишением права работать на госслужбе сроком на три года. Также суд назначил ему 70 миллионов рублей штрафа. Осужденный, не согласный с вынесенным приговором, написал апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. Ее рассмотрение началось 25 октября 2017 года.