Шесть населенных пунктов в Челябинской области спасли огнеборцы от лесных пожаров

Шесть населенных пунктов в Брединском и Октябрьском муниципальных районах Челябинской области (Калининский, Рымникский, Морозовка, Лафетное, Александровка, Большеникольское) защищены от лесных пожаров. Сильный порывистый ветер и высокая сухая трава способствовали быстрому распространению огня. Сейчас угрозы населенным пунктам нет, все пожары ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Вовремя принятые меры по оповещению населения и проведению первоочередных и превентивных мероприятий позволили оперативно справиться с непростой ситуацией. Все участники ликвидации лесных пожаров работали слаженно. У каждого было свое направление и своя зона ответственности. Решением глав Брединского и Октябрьского района Сергея Воробьева и Михаила Молчана был своевременно введен режим ЧС, что позволило выделить дополнительные финансовые средства для нормализации обстановки и принятия управленческих решений.

Для противопожарной опашки и других задач были привлечены тракторы и тяжелая инженерная техника. Налажено тыловое и продовольственное обеспечение задействованной межведомственной группировки.

Когда стало ясно, что положение дел на юге непростое, было принято решение о направлении аэромобильных группировок Специализированной пожарно-спасательной части (Челябинск) и Уральского учебного спасательного центра МЧС России (пос. Новогорный). Из Карталов, Троицка и Магнитогорска выдвинулись и по прибытии сразу приступили к действиям по предназначению опорные пункты тушения крупных пожаров.

Вместе с представителями участковых лесничеств и коллегами из других служб областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) сотрудники МЧС в течение первых сутки смогли выполнить самую важную задачу – не допустить перехода огня на населенные пункты. После этого все силы были брошены на скорейшую локализацию, а затем и ликвидацию крупных лесных пожаров.

Активно работала по тушению бушевавших пожаров и проведению авиаразведки авиация МЧС России (из Екатеринбурга на Южный Урал прибыл вертолет МИ-8 с водосливным устройством) и Главного управления лесами Челябинской области.

Общими усилиями угрозу населенным пунктам удалось ликвидировать, тем не менее ситуация остается непростой. Осложняет положение дел сильный ветер и отсутствие серьезных осадков. Поэтому значительная часть группировки, в том числе специалисты Уральского учебного спасательного центра продолжают нести дежурство в районе ликвидированных пожаров.

Сотрудники органов надзорной деятельности проводили доследственные проверки по фактам возникновения пожаров. Выясняются все обстоятельства произошедшего.