Шестилетний ребенок погиб в ночном пожаре в Аше

Два человека погибли в ночном пожаре в Аше (Челябинская область). Еще один человек госпитализирован.

Сегодня ночью, пятого марта, поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом деревянном жилом доме в городе Аша Челябинской области. На момент прибытия первого подразделения 50-й пожарно-спасательной части происходило открытое горение внутри жилого дома с распространением на надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В данный момент пожар ликвидирован.

«В ходе оперативных мероприятий на месте ЧП обнаружены тела двух погибших людей, в том числе шестилетнего ребенка. Также получил ожоги хозяин дома. Госпитализирован. Для ликвидации последствий пожара от муниципального звена областной подсистемы РСЧС привлечено 30 человек и 10 единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

На место трагедии выехали специалисты Испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.