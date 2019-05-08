Школьница из Сатки спасла двухлетнюю девочку от гибели под тепловозом

Четвероклассница из Сатки (Челябинская область) Лиза Маслакова пошла по просьбе мамы в магазин, а вернулась героиней, спасшей жизнь ребенка.

Как сообщает местное издание vsatke.ru, возвращаясь, девочка услышала настойчивый гудок тепловоза, который приближался к мосту. А на путях школьница увидела двухлетнюю девочку, которая находилась там в одиночестве. Лиза бросилась на спасение малышки. Почти в последний момент они оказались на обочине, а тепловоз пронесся мимо.

После спасения Лиза отвела малышку домой, где их встретила подвыпившая мать спасенной. Сначала гнев ее обрушился на спасительницу, а затем она перенесла его на свою старшую, вцепившись шестилетней девочке в горло и крича, что та не уследила за сестрой.

По словам соседей, застолья в семье организовывались все майские праздники, а дети были предоставлены сами себе. Об этом неоднократно сообщалось в ПДН, но на сигнал никто не отреагировал.