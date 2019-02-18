Школьница села Миасское, сломавшая позвоночник на уроке физкультуры, получит компенсацию

Прокуратура добилась, чтобы школа села Миасское (Красноармейский район) выплатила компенсацию материального и морального вреда ученице, которая сломала позвоночник на уроке физкультуры.

Прокуратура Красноармейского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего ребенка. В декабре 2017 года ее дочь, ученица пятого класса, на уроке физкультуры при выполнении акробатического упражнения «кувырок назад» получила травму позвоночника.

Девочка пожаловалась на сильную боль в спине преподавателю, тот посоветовал ей посидеть до конца урока на лавочке. Но ей легче не стало. Тогда они с мамой обратились к врачу. Ребенку был поставлен диагноз «травматический неосложненный компрессионный перелом тела». Две недели девочка пролежала в больнице. Дважды ребенок проходил курсы реабилитации. В течение года она обучалась дистанционно. Школьница и сейчас продолжает лечение. Добровольно образовательное учреждение отказалось выплачивать моральный и материальный вред.

«В связи с тем, что образовательная организация не обеспечила безопасное пребывание ребенка в школе, прокуратура Красноармейского района Челябинской области к МОУ «Миасская школа №1» предъявлила исковое заявление о взыскании материального ущерба (приобретение ортопедического корсета и иные медицинские расходы) и компенсации морального вреда. Решением суда Красноармейского района, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда, требования прокурора удовлетворены», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Со школы взыскан материальный и моральный вред на общую сумму более 193 тысячи рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.