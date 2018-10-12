Школьников Челябинска госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию

Учеников школы № 59 в Челябинске госпитализировали с отравлением. У детей поднялась температура и появились боли в животе. Роспотребнадзор проводит проверку.

О том, что нескольких учащихся школы госпитализировали с болями в животе, в социальных сетях написали сами школьники. По их словам, в учреждении обнаружена кишечная палочка. Все дети питались в столовой образовательного учреждения. Она сейчас закрыта, но карантин не объявлен.

«Дети слегли с рвотой и температурой», - пишет Екатерина Мазина.

«В начальной щколе 10-15 человек в больнице, 4 тяжёлые без сознания», - рассказывает Ирина Рыбакова.

Однако, по данным Роспотребнадзора по региону, ситуация не настолько плачевная. Зафиксировано три обращения по факту заражения неизвестной инфекцией. Специалисты управления проводят проверку.

«Проведен отбор проб, организована дезинфекция классов, мест общего пользования, цехов пищеблока. Проведен забор материала у сотрудников пищеблока школы для бактериологического исследования и исследования на кишечные вирусы. Горячее питание в школе приостановлено, пищеблок закрыт до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции и сотрудников пищеблока», - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

С целью установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования материала от больных, сотрудников пищеблока, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств.

Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние больных детей средней степени тяжести.

Добавим, что школьную столовую снабжает продуктами Уральский комбинат питания, который работает со многими учебными заведениями Челябинска