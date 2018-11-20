Школьников Златоуста в спортзале поджидал «невидимый убийца»

В Златоусте (Челябинская область) ученики СОШ №18 в течение трех месяцев не будут заниматься физкультурой в школьном спортзале, в котором оказался превышен уровень радона (инертный газ, не имеющий цвета и запаха, называют невидимым убийцей, его опасность – в радиоактивности).

Решение о приостановлении деятельности в помещении спортивного зала сроком на 90 суток принял городской суд Златоуста. Ранее сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в школьном спортзале показатель по содержанию радона в воздухе был превышен в два раза и составлял 400 Бк/м3 (норма – не более 200 Бк/м3).

Оказалось, что еще в марте прошлого года школе №18 Златоуста было рекомендовано уложить в спортзале бетонную подушку под полом и установить принудительную механическую вентиляцию. Но меры приняты не были.

Суд признал образовательное учреждение виновным в создании опасной для здоровья учеников и учителей ситуации и решил, что до устранения предписаний занятия в спортзале проводить категорически нельзя.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городу Златоусту и Кусинскому району вечером 16 ноября. Вчера, 19 ноября, пристав ознакомил руководство школы с постановлением о возбуждении исполнительного производства, убедился в том, что занятия в спортзале не ведутся. Пломбы на дверь не наносились, поскольку помещение необходимо проветривать.

«Директор школы предупрежден об административной ответственности за нарушение требований судебного пристава. Контроль исполнения административного приостановления будет вестись в течение всего срока, назначенного судом», - подчеркнули в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.