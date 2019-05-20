Школьный учитель из Брединского района осужден за избиение подростка

Школьный учитель из Брединского района (Челябинская область) Рифат Юмакаев осужден за избиение знакомого подростка.

Суд признал 26-летнего педагога школы поселка Рымникский (и по совместительству - депутата) виновным по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, виновному назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на аналогичный срок. В пользу пострадавшего в счет компенсации морального вреда взыскано 50 тысяч рублей.

На 16-летнего подростка Юмакаев напал в июне прошлого года (в вечернее время) у здания сельского дома культуры в результате конфликта. Педагог ударил свою жертву кулаком по лицу не меньше четырех раз.