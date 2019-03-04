«Шумные соседи – беда на все времена»: в Копейске приостановили деятельность производства из-за грохота

В городе Копейск (Челябинская область) судебные приставы на 45 дней приостановили деятельность производства комбикормов «Макиз». Жители соседних домов жаловались на шум.

Соседство с зернодробильным предприятием в буквальном смысле стало головной болью жителей расположенных в непосредственной близости от грохочущего агрегата частных домов. Одна из домовладелиц обратилась к специалистам регионального Роспотребнадзора. Проверка показала, что из-за деятельности организации уровень шума в доме заявительницы значительно превышает нормы СанПин. Лабораторные испытания пыли и взвешенных частиц также не соответствуют нормам, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

В суде представитель ООО «Макиз» не согласился с обвинением. По его словам, организация устраняет нарушения. Однако говорил он об этом, используя глаголы будущего времени: «будет установлен забор, будут установлены фильтры». Потерпевшая заявила на это, что нарушения не устранены, шум и пыль продолжают отравлять существование жителей всех близлежащих домов.

Суд, выслушав аргументы всех сторон, пришел к выводу о виновности организации и постановил привлечь «Макиз» к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» с назначением наказания в виде административного приостановления на срок 45 суток.

Исполнение данного судебного акта осуществляется в Копейском городском отделе судебных приставов. 28 февраля 2019 года судебный пристав в сопровождении представителей организации опечатал узлы и механизмы зернодробильного агрегата, предупредив должностное лицо организации об административной и уголовной ответственности за нарушение требований исполнительного документа. Срок наказания исчисляется с момента фактического приостановления.