Силовиками задержан мэр Чебаркуля

Силовиками Челябинской области задержан глава Чебаркуля Сергей Ковригин. Он подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Силовики задержали чиновника сегодня, первого марта, в собственном кабинете. Оперативные мероприятия проводились в рамках возбужденного уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий». Речь идет о передаче муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения юридическим лицам. В 2016 году объекты получило МУП «Теплоком» – это предприятие, в свою очередь, сдало их в аренду частникам: ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации».

Параллельно расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество в особо крупном размере» при хищении денег при покупке детсада. В сентябре 2018 года контрольно-счетная палата Челябинской области проводила проверку в администрации Чебаркуля. Ревизоров интересовало использование средств, выделенных в период с 2016 года по первое полугодие 2018 года на капитальное строительство, реконструкцию, ремонт в рамках реализации госпрограмм в районе. На возведение детского сада Чебаркуль получил около 180 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета, в том числе в рамках федеральной программы по строительству ясельных групп.

Оперативное сопровождение при задержании Сергея Ковригина оказывали сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. Делом чиновника занимается следственное управление Следственного комитета по региону.

Напомним, в феврале губернатор Борис Дубровский заявил, что готов уволить глав муниципалитетов, где прошли обыски, если злоупотребления подтвердятся. Речь шла как раз о мэре Чебаркуля Сергее Ковригине и мэре Златоуста Вячеславе Жилине.

Как сообщало ранее агентство, в середине января сотрудники городского отдела управления ФСБ по Челябинской области проводили выемку документов в муниципальной телекомпании «Злат-ТВ», учредителем и собственником которого является администрация Златоуста. При этом, как оказалось, глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин - аффилированное лицо в двух медиаактивах города.

Затем в Златоусте проводились обыски в муниципальном унитарном предприятии «Коммунальные сети». Силовиков интересовали документы, связанные с расходованием бюджетных денег, выделенных на погашение долгов за газ перед «НОВАТЭК-Челябинск». В августе 2018 года прошла выемка документов на предприятии «Теплоэнергетик» в рамках возбужденного уголовного дела (по результатам проверки Контрольно-счетной палаты региона).