Ситуацией с обрушением потолка в аварийном доме Юрюзани заинтересовался СКР

Ситуацией с обрушением потолка в аварийном доме № 25 по улице Карла Маркса в городе Юрюзани (Челябинская область) заинтересовались в следственном управлении СКР региона, которое сегодня, 29 марта, начало по этому факту доследственную проверку.

«В региональных СМИ была размещена информация о том, что в Юрюзани, в одном из аварийных домов, произошло обрушение кирпичной кладки в квартире, в которой проживает беременная женщина и двое малолетних детей. При этом должностные лица органов местного самоуправления не принимают мер к расселению дома», - отметил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жители 25-го дома, отчаявшись, обратились за помощью к общественникам из «Гражданского патруля», которые проинформировали о ситуации в Юрюзани журналистов.

Как рассказал хозяин квартиры, где обрушился потолок, Дмитрий Шалимов, дом очень старый, людям страшно в нем жить. Местные же власти после ЧП, в результате которого могли серьезно пострадать беременная женщина и двое маленьких детей, прислали рабочих замазать дыру снаружи.

«Если проводить штукатурные работы в холода, все отвалится, - посетовал глава семейства, заметив, что, живя в нечеловеческих условиях, они платят за свою квартиру, как за благоустроенную, - по пять-шесть тысяч рублей в месяц.

Другой дом в Юрюзани (по адресу: переулок Фурманова, №5), также признанный аварийным, уже попал в поле зрения прокуратуры. Надзорное ведомство внесло местной администрации представление об устранении нарушений жилищного законодательства и принятии конкретных мер по его расселению.

Фото «Гражданского патруля»