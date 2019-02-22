Ситуация с пожарами на озере Курочкино значительно улучшилась

В Челябинской области ситуация с пожарами на озере Курочкино вблизи копейского поселка Старокамышинск значительно улучшилась. Об этом заявили активисты общественной экологической организации «Антисмог», вчера, 21 февраля, выезжавшего на проблемный водоем с проверкой.

Общественники, понаблюдав за ходом хода по устранению эндогенных пожаров в этом районе, провели исследование чистоты воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было.

Как сообщает «Антисмог», в четверг на осушенном водоеме работали семь самосвалов предприятия ООО «Бетон-Армада», отгрузившие десять тысяч тонн глины на местах возгорания для формирования так называемого «глиняного замка». Этот метод тушения предполагает создание препятствия попаданию кислорода к источнику возгорания, вследствие чего горение прекращается.

Активисты напомнили, что эндогенные пожары продолжались на Курочкино более пяти лет. Их источником стало хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере.

«Радует, что общими усилиями активистов нашей организации, члена Общественной палаты Копейска Андрея Кульпина и других общественников удалось добиться реакции властей и начала активных действий по устранению пожаров», - отмечают представители «Антисмога», напоминая, что 18 декабря ушедшего года им поступил звонок от жителей Старокамышинска, которые пожаловались на постоянный и очень сильный запах гари, рассказав, что вблизи их поселка горят шлакоотвалы, а в котловане осушенного озера скапливается угольная пыль.

Отреагировав на полученное сообщение, экопатруль «Антисмога» произвел замеры с помощью газоанализатора, зафиксировав превышение ПДК по ряду веществ. Экозащитники составили обращения, направив их в надзорные органы. Внимание на проблему обратил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, после чего началась активная работа по устранению пожаров.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 11 февраля администрация Копейского городского округа провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования. Основной темой для обсуждения стало принятие мер по ликвидации эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск, северо-восточнее СНТ «Шахтер».

По итогам заседания было принято важное решение: в этот же день, 11 февраля, в 16 часов на территории Копейска ввели режим ЧС.

Органы управления, силы и средства РСЧС копейского муниципального звена были переведены на круглосуточный режим работы. В зону ЧС ограничили доступ посторонних лиц.

Фото движения «Антисмог»