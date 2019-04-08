СК требует отправить в психбольницу на лечение врача-расчленителя из Челябинска

Следственный комитет по Челябинской области требует, чтобы бывшего врача из Челябинска Бориса Кондрашина, который в юности убил и расчленил одноклассника, отправить на принудительное лечение в психбольницу.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-терапевта Бориса Кондрашина, совершившего общественно-опасные деяния, подпадающее под признаки преступлений, предусмотренных статьями «Хранение наркотических средств» и использование заведомо подложного документа.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первого февраля в Челябинске арестован врач-терапевт горбольницы №11 Борис Кондрашин, обвиняемый в использовании подложного документа и хранении наркотических средств. В ходе проведенного обыска в квартире обвиняемого было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере.

Факт работы по подложным документам вскрылся после того, как его на медицинском форуме по фотографии как своего пациента узнал лечивший его врач. В 2000 году, будучи подростком, Борис Кондрашин заманил к себе в квартиру одноклассника, расчленил его и выпил его кровь, а также попробовал на вкус его печень. Потом десять лет провел в психиатрической больнице.

«В рамках уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан страдающим психическим расстройством, после чего помещен в психиатрический стационар», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с постановлением о необходимости применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.