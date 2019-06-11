СКР начал проверку по факту гибели семилетнего мальчика в Миньяре

В Челябинской области следственные органы СКР начали доследственную проверку по факту гибели семилетнего мальчика в Миньяре.

По предварительным данным, ребенка убило током. Трагедия произошла второго июня. В этот вечер мальчик был дома вместе со своей мамой и другом. Во время игры малыш спрятался за электроплиту, которая, по словам его матери, имела признаки неисправности. Прикоснувшись к задней поверхности плиты, мальчик получил смертельную травму от удара электричеством.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СК России по Челябинской области, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства получения мальчиком электротравмы. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.