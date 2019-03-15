СКР просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова

Депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки, сегодня, 15 марта, доставили в Ленинский суд Екатеринбурга. Следственный комитет настаивает на его заключении под стражу.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный информированный источник в силовых структурах. Сначала Вадим Белоусов был вызван в Следственный комитет России на допрос в рамках уголовного дела о взятках от дорожных подрядчиков бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, который скрывается сейчас в Лондоне. В деле фигурирует сумма в три с половиной миллиарда рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», главное следственное управление Следственного комитета России считает, что Вадим Белоусов входил в группу, которая в период с 2011 по 2014 год получила от представителей крупного челябинского холдинга три с половиной миллиарда рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог, а также общее покровительство в ведении бизнеса. Взятки, установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве «как лично, так и через посредников.

Следователи долго не могли подобраться к Вадиму Белоусову из-за депутатской неприкосновенности. Коллеги по Госдуме лишили его неприкосновенности только шестого декабря 2018 года.

Другими участниками этой группы в следственных органах считают экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, проживающего сейчас в Лондоне и объявленного в международный розыск, а также директора московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, являвшегося помощником господина Белоусова, и его тещу — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову. Они арестованы. Бутаковой и Чуркину предъявлены обвинения в содействии в получении взяток Юревичем еще в июне 2017 года. Их обвиняют в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.

Напомним, Вадим Белоусов является бизнес-партнером и соратником Михаила Юревича. В начале 90-х он возглавлял макаронную компанию «Макфа» Юревича и владел 9,29% акций предприятия. В 2011 году Вадим Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область, избравшись по спискам «Единой России». Сейчас в Госдуме он представляет Кировскую область.