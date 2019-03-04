Следователь из Челябинска «заработал» семь с половиной лет «строгача»

Бывший заместитель начальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александр Есипов семь с половиной лет проведет в колонии строгого режима. Также экс-силовик заплатит штраф в два миллиона рублей.

Сегодня, четвертого марта, Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александра Есипова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки в крупном размере».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия обвиняемый в период с декабря 2017 по февраль 2018 года, занимая должность заместителя руководителя районного следственного отдела, через посредника-адвоката получил взятку от предпринимателя в размере 16700 долларов США (согласно курсу Центробанка РФ свыше 935 тысяч рублей) за возврат ранее изъятого в ходе обыска имущества и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Взятка была передана через адвоката Олега Зайцева. Он и дал показания на Есипова. Приговор в отношении него был вынесен 18 февраля 2019 года. Суд оставил Зайцева на свободе. Его приговорили к штрафу в полтора миллиона рублей и разрешили продолжать заниматься адвокатской практикой.

«Гособвинение настаивало о назначении Есипову наказания в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 4 679 405 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Поскольку Есипов совершил особо тяжкое коррупционное преступление в период прохождения службы на руководящей должности в органах СК России по Челябинской области, гособвинение также просило суд лишить его специального звания майор юстиции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судом Есипову назначено наказание в виде семи с половиной годам колонии строгого режима и штрафа в два миллиона рублей.