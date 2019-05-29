Следователь Козлов восемь лет проведет в колонии

Бывший следователь по особо важным делам Александр Козлов, признан виновным в покушении на получение крупной взятки. Он на восемь лет отправился в колонии строго режима.

Сегодня, 29 мая, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего следователя СУ СК РФ по Челябинской области Александра Козлова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на получение взятки в особо крупном размере»

«Установлено, что Козлов в период с марта по июль 2017 года, являясь старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, осуществляя производство следствия по уголовному делу, совершил покушение на получение взятки через посредников – адвокатов взятку в сумме трех миллионов рублей за принятие решений о прекращении уголовного преследования и об отказе в возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Александр Козлов довести преступный умысел до конца он не смог в связи с тем, что был задержан.

Известно, что обвиняемый вел дело бывшего замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко. Взятка, по предварительной информации, в четыре миллиона рублей, предназначалась Козлову за положительное решение вопроса в пользу обвиняемого. Бывший менеджер регионального филиала компании «Ростелеком» приговорен к пяти годам лишения свободы. Директор ООО «Перспектива» Олег Воробьев за посредничество в передаче взятки руководителю компании «Ростелеком» на сумму свыше 10,4 миллиона рублей также отправился в колонию. Козлов также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко, которого третьго августа 2017 года Озерский городской суд признал виновным в получении взятки и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Цыбко отбывает наказание в Кировской области, где руководит тюремным клубом.

Суд приговорил бывшего следователя Александра Козлова к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.