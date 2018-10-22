Следователи и спецкомиссия проводят проверку по факту гибели рабочего на территории Томинского ГОКа

Трактор вместе с трактористом упал в котлован на территории строительной площадки Томинского горно-обогатительного комбината (Сосновский район, Челябинская область). Рабочий погиб. По данному факту проводится доследственная проверка.

ЧП произошло еще в пятницу, 19 октября. Первая инфорцаяи появилась в социальных сетях в выходные. «Сегодня в 7 часов утра на Томинском ГОКе обрушился в котлован трактор с трактористом. Он в больнице, но состояние критическое», - написала Ирина Дурманова на своей странице. Чуть позднее в комментариях Юрий Черкасов рассказал, что рабочий умер в больнице. По некоторым данным, он приехал работать на Томинский ГОК из Брединского района. «Мужики говорят, там борта не укреплены, и он ушел вниз вместе с грунтом», - отмечает Ирина.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по области Владимир Шишков, по предварительной информации, рабочий управлял трактором, который упал в котлован из-за обвала грунта. В результате падения он получил смертельные травмы.

В пресс-службе «Русской медной компании» (Томинский ГОК – проект этой компании) пояснили, что несчастный случай произошел при выполнении подрядной организацией ООО «СК Интерпол» земляных работ с использованием экскаватора-погрузчика. В результате ЧП погиб машинист - сотрудник этой организации.

«По факту обнаружения тела рабочего на территории строительной площадки Томинского ГОКа следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», - сообщил Шишков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В РМК уточнили, что свое расследование проведет и специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители работодателя ООО «СК Интерпол», государственных надзорных ведомств и заказчика работ. РМК пообещала, что окажет максимальное содействие расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

Кроме того, РМК проверит проведет внеплановую проверку подрядных организаций, занятых на строительной площадке комбината по договору подряда, на предмет соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.

Администрация Томинского ГОКа выражает соболезнования родным и близким погибшего.