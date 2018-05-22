Следователи проверят роддом Магнитогорска после смерти двух новорожденных

Следователи Челябинской области проведут проверку роддома №1 Магнитогорска после смерти от кишечной инфекции двух новорожденных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, один ребенок в тяжелом состоянии поступил в лечебное учреждение из родильного дома, второй ребенок был доставлен из квартиры после выписки из родильного дома.

В ходе проверок будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Как уже сообщало агентство, роддом с 16 мая закрыли на дезинфекцию, после того, как трое младенцев заразились кишечной инфекцией. Один малыш скончался.

Дети родились недоношенными, у них начала развиваться инфекция. У одного из малышей развился сепсис, врачи не смогли его спасти. Мама погибшего мальчика утверждает, что инфекцию ребенку занесли в роддоме. Роспотребнадзор проводит проверку лечебного учреждения.