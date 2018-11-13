Сливал налево: в Челябинске оператор АЗС «Башнефть» попался на воровстве бензина

В Челябинске сотрудник АЗС «Башнефть» попался на воровстве бензина. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Сотрудники челябинского гарнизона полиции выявили ряд нарушений на предприятиях топливно-энергетического комплекса областного центра.

Так, оператор АЗС «Башнефть», расположенной по улице Северной, в течение трех месяцев воровал бензин. Полицейские установили, что он присвоил нефтепродукты, принадлежащие компании, на сумму более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В поле зрения полицейских попала и автозаправочная станция, расположенная по улице Монтажников. Стражи порядка установили, что оператор, осуществляла заправку газового баллона, не отвечающего требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За совершение данного преступления женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Также полицейскими проведено 62 проверки предприятий топливно-энергетического комплекса, осуществляющих деятельность в сфере нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической промышленности, в результате которых выявлено 25 административных правонарушений, составлены административные протоколы. Всего сотрудниками полиции изъято около 80 тонн горюче-смазочных материалов.