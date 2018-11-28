Снежинцы скорбят по поводу трагической гибели известного в городе фотографа

Жители Снежинска (Челябинская область) скорбят по поводу трагической гибели известного в городе фотографа. 54-летний Игорь Козельцев пропал без вести 22 ноября. Вчера, 27 ноября, его нашли мертвым. Снежинец утонул.

В прошлый четверг около 11 утра, надев лыжный комбинезон, он отправился из дома на прогулку на спортивном велосипеде. Планировал проехать по льду озера Сунгуль от поселка Сокол до моста, вероятно, Киретинского. Предположительно, Игорь Козельцев попал в полынью. Не прекращавшиеся ни на один день поиски закончились на шестые сутки.

В Снежинске Игоря Козельцева любили и уважали. Это понятно и по тому, как живо люди откликнулись на призыв о помощи в его поисках, и по десяткам комментариев в социальных сетях под постами о гибели фотографа.

Вот как отреагировали снежинцы на трагическую смерть своего земляка:

«Я являюсь поклонником работ Игоря, его фотографий. Впрочем, большинство людей поддержат мою точку зрения и скажут много хорошего про него. Многие уважают его за любовь и преданность своему делу! И красивые виды Урала, и его мастерство передать эту красоту природы, донести до зрителя, дано отнюдь не каждому человеку. А вот Игорь умел так сделать. Родные Игоря, приношу вам глубочайшие сожаления, соболезную и сопереживаю с вами».

«Самые искренние соболезнования родным и близким. Это был прекрасный человек и талантливый фотограф. Он останется в нашей памяти, в своих работах. Жаль, очень жаль!!!!»

«Жалко, когда уходят так рано и нелепо хорошие люди, Игорь был фотограф от бога, у него очень красивые снимки и они останутся нам на память, частичка его творчества всегда будет с нами, родным искренние соболезнования, крепитесь. Игорю мягких облачков».

«Примите самые искренние соболезнования. Очень-очень жаль, добрейшей души человек... Нелепая, глупая смерть... Всем родным и близким сил, терпения. Вечная память Игорю».

«Это еще одна страшная история с плохим концом, мы не смогли помочь и оградить от беды. Низкий поклон всем тем, кто на чужое горе и просьбы о помощи незнакомых людей отзывается и спешит помочь! Спасибо всем вам! Низкий поклон нашему поисковому отряду «Снежинск-Спас». Ребята забыли про семью, и просто искали. Отдельное спасибо сотрудникам отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск и МЧС», - написали добровольцы в своей группе «Снежинск-Спаса» ВКонтакте.

Фото группы «Снежинск-Спас» ВКонтакте