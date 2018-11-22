Собчак собралась реформировать ГУФСИН после смерти младенца в челябинской колонии

Реакция на смерть трехмесячного малыша: член политсовета «Партии перемен» Ксения Собчак выступила за реформу федеральной службы исполнения наказаний.

Поводом для громкого заявления стал инцидент, который произошел в колонии №5 Челябинска. Из Дома младенца 11 ноября с инфекцией был госпитализирован трехмесячный малыш, который спустя трое суток скончался в больнице. По словам Ксении Собчак, произошедшее – это результат ужасных и нечеловеческих условий, в которых вынуждены существовать люди в колониях. Ребенок заразился в колонии и скончался в больнице.

«Пенитенциарная система России, одна из крупнейших в мире, нуждается в серьезной реформации и гуманизации! Особенно это касается внимания к женщинам-матерям, которые по тем или иным причинам оказались в местах лишения свободы, и их детям!», - высказалась Ксения Анатольевна. Собчак не только выступила против системы, но и поставила под удар репутацию Путина, который следит за всеми новациями и успешно внедряет опыт развитых европейских стран в реальность в РФ. «Они граждане нашей страны и никто не имеет право лишать их права на медицинское обслуживание. Это право гарантировано Конституцией! Партия Перемен и я лично – против такой дискриминации», - цитирует «Коммерсант» Ксению Собчак.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 ноября из Дома малютки колонии №5 города Челябинска трехмесячного малыша увезли в больницу №8 города Челябинска, где через три дня он скончался от вирусной инфекции. Потом были госпитализированы еще восемь детей с аналогичным диагнозом. Дом малютки в колонии закрыт на карантин.

Следственные органы начали проверку по факту смерти младенца. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц Дома ребенка по обеспечению режима безопасного пребывания детей.

Добавим, мать умершего малыша отбывает срок по наркотической статье. Ребенок родился недоношенным, на седьмом месяце беременности.

Кстати, подопечнаа Ксении Собчак, участница «Дом-2» Анастасия Дашко несколько лет назад освободилась из челябинской колонии, где отбывала срок в ИК-5 за мошенничество.