Сотни задержанных: полицейские Челябинска провели масштабную операцию «Ночь»

Челябинские полицейские провели масштабную оперативно-профилактическую операцию «Ночь». В совместный дозор вышли все силовые структуры областного центра.

Сотрудники полиции, судебные приставы, представители подразделений военной полиции, частных охранных организаций и добровольных народных дружин. - в ночной дозор вышли почти полторы тысячи силовиков. Операция «Ночь» началась с традиционного развода личного состава, который состоялся в поселке Новосинеглазово и инструктажа об оперативной обстановке в Челябинске.

То, что ночь будет богатой на криминальный улов, стало понятно с первых минут несения вахты. Едва сотрудники патрульно-постовой службы выехали на улицы поселка, как тут же наткнулись на воров металла. Парни, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, хотели сдать металл в скупку и продолжить застолье. Так что встреча со стражами порядка в планы криминального дуэта явно не входила. Появление полицейских вызвало бурную агрессию.

Нецензурная брань в общественном месте, нахождение в состоянии алкогольного опьянения привело к тому, что вечер для этих парней закончился в вытрезвителе. Кстати, туда пьяных челябинцев доставляли целыми пачками. Кому-то было откровенно весело, кто-то вздыхал и прятал лицо от видеокамер, со словами: «Не дай бог моя мама об этом узнает». Всего в центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, было доставлено 37 челябинцев.

Не задалась вечеринка и у посетителей одного из ночных клубов, расположенного в самом центре Челябинска. Порядка 30 любителей повеселиться доставили в полицию для установления личности и проверки на причастность к совершению преступлений.

Жарко было и на дорогах областного центра. За нарушение правил дорожного движения сотрудники ГИБДД задержали 525 водителей, 42 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Неплохим оказался и улов у судебных приставов. У четверых должников они арестовали имущество, два автомобиля и 14 жителей Челябинска ограничили в правах на вождение машины.

В результате проверок мест реализации алкогольной и табачной продукции из незаконного оборота изъято 588,5 литра алкогольной продукции на сумму свыше 370 000 рублей и 252 единицы табачной продукции на сумму более 25 000 рублей.

За время операция «Ночь» челябинскими полицейскими было раскрыто 18 преступлений. Задержано 13 человек, находившихся в розыске. Выявлено 866 правонарушений. К административной ответственности привлечено 456 жителей областного центра.