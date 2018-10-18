Сотрудница почты из Кизильского района своровала 100 тысяч рублей

Сотрудница почты из Кизильского района (Челябинская область) попалась на воровстве. Пропажу 100 тысяч рублей обнаружила служба собственной безопасности.

В дежурную часть отдела МВД России по Кизильскому району поступило сообщение о том, что в одном из поселков района в муниципальной организации обнаружена недостача денежных средств в размере более 100 тысяч рублей. Факт правонарушения был выявлен в результате внутренней служебной проверки, проведенной руководством почтамта.

«Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД установили, что 39-летняя женщина, являясь должностным лицом, в одном из отделений связи, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства на сумму около 130 тысяч рублей. Полученными средствами в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Недобросовестная сотрудница уволена. Она в добровольном порядке возмещает причиненный ущерб.

«Аппаратом управления филиала принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока. Необходимо отметить, что подобного рода правонарушения не приводят к сбоям в оказании услуг пользователям почтовой связи. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», - сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России» Светлана Замятина.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до шести лет лишения свободы.