Сотрудницу Роспотребнадзора из Карталов будут судить контрафакт

В Карталах (Челябинская область) будут судить сотрудницу Роспотребнадзора за получение взятки. Деньги она взяла за возврат бизнесмену контрафактной продукции.

Карталинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы территориального отдела Роспотребнадзора, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог».

По версии следствия в августе 2017 года сотрудниками местного отдела полиции в ходе оперативных мероприятий у правонарушителя изъята немаркированная продукция: 57 бутылок водки и 1770 пачек сигарет.

«В связи с выявленным правонарушением в сфере незаконного оборота табачных изделий и алкогольной продукции, материал был направлен в территориальный отдел Роспотребнадзора, где был принят к производству обвиняемой для составления протокола об административном правонарушении. После чего у обвиняемой возник преступный умысел на получение от правонарушителя взятки в размере 35 тысяч рублей за возвращение изъятой продукции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Дело об административном правонарушении было рассмотрено судом, лицо признано виновным, изъятая алкогольная и табачная продукция подлежала конфискации и уничтожению.

Обвиняемая предложила правонарушителю за денежное вознаграждение возвратить изъятую продукцию. Деньги от бизнесмена она получила, вернула контрафакт коммерсанту, а сама составила акт об уничтожении изъятой алкогольной и табачной продукции и предоставила его мировому судье.

Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд.