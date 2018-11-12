Сотрудник ГУФСИН Челябинской области пожаловалась на своих начальников главному следователю России

Очередной шокирующий случай произошел в Главном управлении ФСИН России по Челябинской области. Сотрудница женской исправительной колонии №5 Екатерина Шакурова пожаловалась на свое начальство руководителю СКР Александру Бастрыкину.

Начальник караула казенного учреждения сообщила о том, что ее на работе избили руководители, а потом уволили с работы.

Свою жалобу главному следователю страны капитан ГУФСИН Екатерина Шакурова поспала в виде видеообращения. Копию этого обращения она направила в ассоциацию адвокатов России «За права человека». В своем видеообращении мать двоих детей рассказывает о том, как на службе ее избивали начальники-мужчины, а потом не допускали к несению караульной службы.

Также женщина рассказала о том, что уже два раза она восстанавливалась на службе, а сейчас опять уволена. Она твердо решила восстановиться на службе в третий раз, но пока ей это не удается.

На записи следует, что против избивавших ее начальников было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ – побои. Несмотря на все доказательства, дело было прекращено. Основание - отсутствие состава преступления. Екатерина Шакурова также подчеркнула, что после закрытия дела один из руководителей, избивавших ее, успел выйти на пенсию буквально в начале осени этого года.

Помимо Александра Бастрыкина, капитан Шакурова обращается к главе ГУФСИН Геннадию Корниенко и требует разобраться в ситуации с незаконным увольнением со службы и действиями его подчиненных. Также женщина просит допустить ее до несения караульной службы.

Как сообщается на сайте ассоциации адвокатов «За права человека», дело челябинской сотрудницы исправительной системы взято на общественный контроль.

В пресс-службе ГУФСИН в ответ на запрос агентства "Урал-пресс-информ" заявили, что информация, изложенная в видеообращении бывшей сотрудницы УИС Челябинской области Екатерины Шакуровой, не соответствует действительности.

«В мае 2015 года в отношении Екатерины Шакуровой была инициирована служебная проверка по факту неисполнения должностных обязанностей по занимаемой должности начальника караула. По итогам этой проверки она была уволена из органов УИС, - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН Ольга Емельянова. - Шакурова посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд. Центральный районный суд рассмотрел ее заявление и не нашел оснований для признания незаконным увольнение истца со службы. Она подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд на решение Центрального районного суда».

Однако в сентябре 2015 года Шакурова была восстановлена на службе. В августе 2016 года она была уволена из органов УИС в связи с окончанием контракта. В том же месяце Шакурова обратилась в суд с исковым заявлением о повторном восстановлении на службе. Разбирательства с системой исполнения наказаний длятся по сей день.

Также в ведомстве сообщили о том, что жалобы Шакуровой на то, что она была избита своим коллегой, также не соответствуют действительности. Уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.