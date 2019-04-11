Сотрудник колонии из Магнитогорска снабжал заключенного мобильниками

В Магнитогорске (Челябинская область) за получение взятки будут судить бывшего работника исправительной колонии №18. Василий Матиевский за деньги передавал осужденному мобильные телефоны.

Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 18 ГУФСИН России по Челябинской области» Василия Матиевского. Он обвиняется в получении взятки.

«По версии следствия обвиняемый в период 2017-2018 годов по просьбе осужденного, за денежное вознаграждение в размере 21 тысячу рублей пронес на территорию режимного учреждения запрещенные предметы в виде 21 мобильного телефона и комплектующих к ним, полученных от родственника заключенного. Указанные сотовые телефоны передавал заключенному, в отношении которого осуществлял общее покровительство и попустительство по службе путем непринятия мер по изъятию запрещенных предметов, пресечению пользования мобильной связью и привлечению последнего к ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками управления службы собственной безопасности ГУФСИН по Челябинской области совместно с правоохранительными органами региона», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

В ходе расследования уголовного дела заключенный не пожелал отвечать на вопрос, а зачем ему нужно было так много сотовых телефонов.

По ходатайству следователя судом на имущество обвиняемого – земельный участок, здание, две автомашины, прицеп к автомашине общей стоимостью около одного миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Василию Матиевскому грозит до восьми лет лишения свободы.