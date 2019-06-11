Сотрудник копейской «шестерки» несколько лет поставлял осужденным мобильники - за вознаграждение

В Челябинской области сотрудник исправительной колонии №6 Копейска предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и в мелком взяточничестве.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры по Челябинской области, с сентября 2015-го по ноябрь 2018-го года обвиняемый - начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными «шестерки» - пронес на территорию исправительного учреждения 69 сотовых телефонов. Общая сумма взяток сотруднику превысила 237 тысяч рублей.

Его преступления раскрыли сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области при участии работников оперативного отдела ИК-6 и управления собственной безопасности регионального ГУФСИН.

В настоящее время под следствием находится начальник другой копейской колонии - №15. Владимир Ульянов, задержанный сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, подозревается в получении взяток от подчиненных.

По данным следствия, в прошлом году Владимир Ульянов через доверенное лицо получил от осужденных более 185-ти тысяч рублей в благодарность за ослабление условий отбывания наказания и способствование условно-досрочному освобождению.