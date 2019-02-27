Сотрудник почты из Усть-Катава покончил с собой после допроса в полиции

В Челябинской области выясняются причины суицида сотрудника отделения почты из Усть-Катава. Он покончил с собой после допроса в полиции по делу о краже 22 миллионов.

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку по факту суицида сотрудника почты из Усть-Катава. Мужчина свел счеты с жизнью после допроса в полиции в рамках расследования уголовного дела о краже 22 миллионов рублей.

«Следов, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.

«Служба безопасности почты России оказывает содействие правоохранительным органам в выяснении всех обстоятельств случившегося», - сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

В полиции Челябинской области отрицают, что на покончившего с собой сотрудника почты оказывалось давление в ходе допроса.

«Информация о том, сто сотрудники полиции довели сотрудника почты до такого состояния, не подтверждается. Подробности расследования уголовного дела о краже не разглашаются в интересах следствия», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 февраля 2019 года из почтового отделения Усть-Катава неизвестные похитили 22 миллиона рублей. Преступники подобрали ключи и проникли в здание. Сигнализации не сработала и они могли беспрепятственно там орудовать.

Следствием городского ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Кража». В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.