Сотрудник полиции Челябинска предотвратил убийство

В Челябинске пьяный мужчина с ножом напал на родственников. Начальник полиции Ленинского района Сергей Просин пресек противоправные действия нетрезвого мужчины, при этом сам получил травмы.

ЧП произошло во дворе дома по улице Машиностроителей в Ленинском районе Челябинска. А изначально конфликт начался в квартире. Родственники распивали спиртные напитки. В какой-то момент на бытовой почве произошла ссора. Женщина и ее молодой человек решили уйти. С ними также была девочка пяти лет. Их родственнику это не понравилось. Он выбежал за ними на улицу.

«Начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Сергей Просин стал свидетелем семейного конфликта, в ходе которого мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, держа в руках нож, угрожал женщине с маленьким ребенком и молодому человеку. Сотрудник полиции понимая, что промедление в сложившейся ситуации может повлечь тяжкие последствия, вызвал на место происшествия группу немедленного реагирования и предпринял меры к задержанию нарушителя, однако мужчина оказал сопротивление», - сообщала исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Оперативно на место прибыли сотрудники полиции. Возбуждено два уголовных дела. По статьям «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Мужчина находится в изоляторе временного содержания.