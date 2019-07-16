Сотрудник Росреестра и председатель кооператива воровали средства маткапитала

В Октябрьском районе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении председателя потребительского кооператива, который похитил порядка двух миллионов рублей, предназначенных для выплат материнского капитала. Сотрудника Росреестра будут судить отдельно.

В суде было установлено, что в 2013 году подсудимый, являясь председателем кредитного потребительского кооператива, оказывал услуги по предоставлению целевых займов женщинам, имеющим сертификаты на материнский капитал и сопровождал сделки с недвижимостью. Все договора мужчина заключал в устной форме.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, женщины передавали ему свои документы, а он изготавливал фиктивные договоры купли-продажи с использованием целевого займа, которые передавал соучастнику - сотруднику районного отдела Росреестра для фиктивной регистрации прав на объекты недвижимости.

После этого обвиняемый обращался в пенсионный фонд, который перечислял средства материнского капитала на расчетный счет кооператива. Таким образом он похитил два миллиона рублей. В уголовном деле фигурируют пятеро пострадавших женщин.

Суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда. Суд над сотрудником Росреестра еще впереди.