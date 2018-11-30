Сотрудник «Ростелекома» украл пароли и логины пользователей

В Златоусте будут судить сотрудника компании «Ростелеком», который украл пароли и логины пользователей сети Интернет, чтобы бесплатно выходить в «мировую паутину».

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Златоуста. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения».

«Обвиняемый, ранее состоявший в должности специалиста районного узла связи Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», в процессе осуществления служебной деятельности, действуя неправомерно, не в служебных целях скопировал на накопитель флэш-памяти компьютерную информацию – логины и пароли пользователей услуг интернет-провайдера», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемый использовал логины и пароли для того, чтобы бесплатно пользоваться Интернетом под сетевыми реквизитами абонентов, блокируя их доступ к сети и модифицируя компьютерную информацию.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, направлено для рассмотрения по существу в Златоустовский городской суд Челябинской области.