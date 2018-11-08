Сотрудник СИЗО, по вине которого сбежал матерый рецидивист в форме сотрудника ГУФСИН, оштрафован

В Челябинской области вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника СИЗО, допустившего побег особо опасного заключенного Сергея Рудковского. Ранее 30 сотрудников ГУФСИН, в том числе пять человек из руководства, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника СИЗО №1 ГУФСИН России по Челябинской области, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

«Следствием и судом установлено, что сотрудник, в нарушение должностных обязанностей не надлежащим образом осуществлял надзор за лицами, содержащимися в СИЗО, в связи с чем в ночное время 20 мая 2017 года из камеры совершил побег особо опасный преступник, отбывавший наказание в виде 24 лет лишения свободы», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей.

Напомним, 21 мая, находясь в камере следственного изолятора, уроженец Иркутской области Сергей Рудковский, осужденный на 24 года за мошенничество, грабеж, разбой и убийство, перепилил решетки окна в камере и выбрался наружу. Затем проник в один из корпусов СИЗО, где увидел форму сотрудника внутренней службы и сотовый телефон. Для маскировки одев форму на себя и, прихватив мобильник, он благополучно сбежал с территории учреждения. Однако, благодаря бдительной пенсионерке, беглого «зека» поймали в торговом центре Миасса. Рудковский получил к своему сроку еще три года за побег.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области.

Также ранее, в связи с его резонансным побегом из изолятора более 30 сотрудников ГУФСИН по Челябинской области, в том числе пять человек из руководства, привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокурор ставил вопрос об увольнении начальника СИЗО, но тот успел уйти на пенсию.