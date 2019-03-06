Сотрудника челябинского ЖД-предприятия подозревают в хищении четверти миллиона

Сотрудника челябинского электровозоремонтного завода подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения: более 250 тысяч рублей похитил он у железнодорожного предприятия.

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ 1 марта задержали экономиста электровозоремонтного завода, который вел учет договоров поставки деталей. 36-летний подозреваемый завышал стоимость поставок электродеталей от одной из коммерческих организаций. После того, как денежные средства в качестве оплаты договора переводились на счет фирмы, железнодорожник присваивал себе 20 процентов от суммы сделки, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Материалы проверки были переданы в Челябинский следственный отдел на транспорте, где в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего сотрудника электровозоремонтного завода продолжается.