Сотрудника ДПС Курганской области наказали за то, что он забрал права у жительницы Челябинска

Сотрудника ДПС Курганской области оштрафовали за то, что он забрал права у жительницы Челябинска. Никаких протоколов сотрудник ДПС по этому поводу не составил.

Прокуратурой Петуховского района Курганской области проведена проверка соблюдения инспектором дорожно-патрульной службы законодательства об административных правонарушениях.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в феврале 2018 года на 444 километре автомобильной дороги федерального значения «Иртыш» сотрудник ГИБДД остановил автомобиль «Nissan Juke» под управлением жительницы города Челябинска.

«Изъяв у женщины предъявленные для проверки водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, он предложил ей проехать в межмуниципальный отдел полиции для выяснения обстоятельств перевозки немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. Не имея при себе вышеуказанных документов, по требованию инспектора дорожно-патрульной службы женщина проследовала на автомобиле до здания полиции. При этом процессуальные документы об изъятии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также протокол об административном правонарушении сотрудником полиции не составлялись», - сообщает прокуратура Курганской области.

Своими действиями инспектор дорожно-патрульной службы применил в отношении водителя не предусмотренную действующим законодательством меру по ограничению права на управление транспортным средством и его эксплуатацию в виде изъятия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.